Tütüncü’den muhtarlara yeni yıl hediyesi

Kepez Belediyesi ilçe muhtarlarına hizmet vermek amacıyla yapımını tamamladığı Muhtarlar Hizmet Birimi’ni törenle açtı. Açılışta konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Muhtarsız belediye başkanı olmaz, belediye başkansız da muhtar olmaz" dedi.

Yeni Doğan Mahallesi Recep Gürbüz Parkı’nda gerçekleştirilen törenine Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Antalya Muhtarlar Dernek Başkanı Nazif Alp, Kepez Muhtarlar Dernek Başkanı Feyzullah Büyükkeleş ile çok sayıda meclis üyesi, mahalle muhtarı ve bürokratlar katılım sağladı.

“Muhtarsız belediye başkanı olmaz”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediyenin ancak muhtarlarla güçlü bir dayanışma içerisinde olarak başarılı olabileceğini ifade ederek, göreve geldiği 2009 yılından bu yana muhtarlarla sıkı bir iletişimde olduğunu ifade etti. Tütüncü, “Belediyeciliğin en temel yaklaşımı muhtarlarla birlikte hareket etmektir. Muhtarsız belediye başkanı olmaz, belediye başkansız da muhtar olmaz. Kepez’de eğer başarılı işler yapılıyorsa, belediye meclisi, muhtarlarımız ve teşkilatımızın el birliği ile yapılıyor” dedi.

2016’da 37 yeni açılış ve temel atma

2016 yılında 37 temel atma ve açılış töreni düzenlediklerini kaydeden Tütüncü, “Gerçekten bu büyük bir başarıdır. Kepez’in son 8 yılı alt yapıdan eğitime kadar, imar ve şehircilikten belediyecilik hizmetlerine kadar tarihi başarılarla doludur. Elde edilen neticeler, hizmetler ve projeler gerçekten Kepez’i bambaşka bir değişim trendiyle baş başa bırakmıştır” diye konuştu.

2016 yılının Kepez için çok verimli geçtiğini ifade eden genç Başkan, başarının birlik olarak hareket etmekten kaynaklı olduğuna vurgu yaptı. Çok anlamlı bir tesisi istifadeye sunduklarını belirten Tütüncü, sadece binayı yapmakla kalmayıp muhtarlara her konuda destek olduklarının altını çizerek “Muhtarlar Derneği’nin kalıcı bir binası bu güne kadar maalesef olamamıştı. Bizim Kepez’deki hizmet yıllarımız içerisindeki en önemli önceliğimiz, yapmış olduğumuz çalışmaları kurumsallaştırmak oldu. Bu anlamda bugün buraya yaptığımız bina, belediyemize ait bir binadır ve ismi Kepez Muhtarlar Hizmet Birimi’dir. Ama bu bina, herhangi bir kiralama ve ihale yoluyla değil, kendi öz mallarıymış gibi Kepez Muhtarlar Derneği’ne aittir. Açmış olduğumuz bu binanın elektriğinden suyuna, temizliğine tüm giderlerini de belediye olarak biz üstleniyoruz. Muhtarlarımız kurumsal olarak davet ve toplantılarını burada yapabilecekler. Tüm muhtarlarımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

8 yılda 38 muhtar evi

Muhtarlarla belediyenin bir bütün olarak hareket etmesinin gerekliliğine vurgu yapan Tütüncü, kazandırdıkları 38 yeni muhtar evi ile her mahalleye ulaştıklarını söyledi. Muhtarlarla yerel yönetimde her zaman birlikte hareket ettiklerini de ifade eden Tütüncü, “Biz görev yıllarımız süresince tam 38 yeni muhtar evi açmak suretiyle muhtarlarımıza bambaşka bir konfor kazandırdık. Bizden önceki dönemlerde muhtarlık hizmet binaları kurumsal bir çizgide maalesef inşa edilememişti. 38’incisini Menderes mahallemizde tamamladığımız muhtar eviyle bütün muhtarlarımız halkımıza hizmet veriyorlar. Biz bütün çalışmalarımızın merkezine muhtarları yerleştirdik. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

Kepez’in 66 mahallesinin muhtarlarına konforlu ve kurumsal bir çalışma ortamı sunacak olan Kepez Muhtarlar Hizmet Birimi’nin, Yeni Doğan Mahallesi Recep Gürbüz Parkı’nda gerçekleşen tören ile açılışı gerçekleştirildi. Dualarla kesilen açılış kurdelesinin ardından hizmet binasını gezdi.