Tütüncü'den nostaljik gezinti

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Dokumapark bünyesinde açılacak Nostaljik Araçlar Müzesi'nin yeni üyesi 1951 model Desoto Diplomat otomobili ile şehir turu attı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yılbaşına kadar açılması beklenen ve şu ana kadar 23 aracın yer aldığı koleksiyona sahip Nostaljik Araçlar Müzesi'nin tüm ayrıntılarını yakından takip ediyor. Tütüncü, Dokumapark bünyesinde açılacak olan Nostaljik Araçlar Müzesi'ne kazandırılan 1951 model Desoto Diplomat otomobilini inceledi. 1951 model Desoto Diplomat koltuğuna oturan Başkan Tütüncü, sergilenecek araçların takibini yapan Anadolu Oyuncak Müzesi Müdürü Emrah Ünlüsoy ile şehri turladı. Dokumapark'tan, Lara Plajı'na kadar giden Başkan Tütüncü'yü gören birçok sürücü korna çalarak selam verirken, yayalar da akıllı telefonlarıyla anı ölümsüzleştirdi.

Filmlerde kullanılmış bir araç

Yeşilçam'ın unutulmazlarından 1970 yapımı Şoför Nebahat filminde kullanılan otomobilin aynısı olan Desoto Diplomat, İstanbullu bir koleksiyonerden alındı. Döneminin özelliklerini taşıyan 4 ileri 1 geri koldan vitesli otomobil, İstanbul'da çekilen Bir Zamanlar Çukurova, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi birçok film ve dizi yapımlarında kullanıldı.