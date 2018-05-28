Tütüncü’den okul müjdesi

Zafer ile Yükseliş Mahallelerinde kurulan iftar sofralarına katılan Başkan Hakan Tütüncü, Yükseliş Mahallesine yeni okul müjdesi verdi. Cengiz Topel İlkokulu yanındaki otopark alanına 16 derslikli yeni bir okul inşa edileceğini duyuran Tütüncü, yakında temel atma töreni düzenleyeceklerini söyledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün gönül sofralarında bir araya geldiği Zafer ve Yükseliş Mahallesi ziyaretlerine AK Parti Antalya Milletvekili Adayı Gülçin Özboz’da katıldı. Yılda bir kez bu soflarda aynı heyecanı paylaştıklarını belirten Tütüncü, “Bu sofralar bizim hemşehri olma hukukumuzu daha da güçlendiriyor. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren bu tür ortamlar, bizi daha güçlü kılıyor” dedi.