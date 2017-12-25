Tütüncü’den pist müjdesi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, motor sporu tutkunlarını sevindirecek olan Off -Road pisti ve motor sporu tesisi projesini Antalya’ya kazandırıyor. Başkan Tütüncü, plan, proje ve yer arayışı çalışmalarından sonra bu önemli projesi için teknik ekibiyle birlikte Denizli ve Muğla’daki off-road pistlerinde incelemelerde bulundu.

Proje hazırlık ve teknik incelemelerin ardından Başkan Tütüncü, pist ve motor sporları tesisinin yapımına yakın bir zamanda Antalya’da başlanılacağının müjdesini verdi.

“Antalya motor sporlarında söz sahibi olacak”

Pist ve tesisin yapılacağı arazinin tespitinde sona gelindiğini aktaran Tütüncü, “Antalya’ya, Kepez’de iki tane güzel off- road pisti ve motor sporu tesisi yapmaya hazırlanıyoruz. Konuyla ilgili projeyi hazırlıyoruz. Antalya’yı motor sporları alanında da söz sahibi yapacak önemli hamleyi başlatmanın arifesindeyiz. Hem halkımıza motor sporlarını sevdireceğiz, hem de Antalya’yı motor sporları konusunda Türkiye ve dünya’da önemli bir merkez haline getireceğiz. Bu büyük bir hedef ve önemli bir proje. Vites büyüterek hedeflerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz” dedi.