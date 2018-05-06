Diğer
Kategoriler
06 Mayıs 2018 12:08

Tütüncü’den sağlıklı yaşama destek

Antalya Sağlıklı Yaşam Derneği’nde (SAYAD), gençlerle bir araya gelen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, gençler için kültür, sanat ve spor alanında ortak projeler yapabileceklerini söyledi.

Tütüncü’den sağlıklı yaşama destek

06 Mayıs 2018 12:08


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, eğitim, kültür, sanat ve spor faaliyetleriyle gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçlayan SAYAD’ı, Özgürlük Mahallesindeki dernek binasında ziyaret etti. Başkan Tütüncü, ziyarette Ayten Çağıran Ticaret Meslek Lisesi öğrencileriyle sohbet etti.


SAYAD Başkanı Bahattin Bayraktar, dernek binasının Kepez Belediyesi tarafından meclis kararıyla kendilerine tahsis edildiğini anımsattı. Bayraktar, tahsisten ve desteklerinden dolayı Başkan Hakan Tütüncü’ye teşekkür etti.


Başkan Hakan Tütüncü de gençlere ve çocuklara önem veren bir belediye olduklarını söyledi. Tütüncü, gençler için güzel imkânlar oluşturup, onları geleceğe güçlü bir şekilde hazırlamak istediklerini kaydetti



Gençlere sağlıklı yaşam projeleri


Sosyal aktivitelerin gençlere kaliteli yaşam imkanı sunacağının altını çizen Tütüncü, “Hayatı, kaliteli yaşayan insan bedenen ve ruhen sağlıklı olur. Belediye olarak elimizdeki imkânları gençlerimiz ve SAYAD ile paylaşmaya hazırız. Tiyatro topluluğu, yüzme takımı, müzik koroları kurulması, futbol, voleybol ve basketbol turnuvaları düzenlenmesi, hobi bahçeleri kurulması gibi projeler yapabiliriz. Gençlere, imkanlarımızı kendisiyle birlikte sunuyoruz. Bu imkânlar şehrin imkânları. Gençlere, şehrimizin olanaklarını sunarak onlarla birlikte güzel bir geleceğe doğru kanatlanmak istiyoruz.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
23
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç