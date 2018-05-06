Tütüncü’den sağlıklı yaşama destek

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, eğitim, kültür, sanat ve spor faaliyetleriyle gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçlayan SAYAD’ı, Özgürlük Mahallesindeki dernek binasında ziyaret etti. Başkan Tütüncü, ziyarette Ayten Çağıran Ticaret Meslek Lisesi öğrencileriyle sohbet etti.

SAYAD Başkanı Bahattin Bayraktar, dernek binasının Kepez Belediyesi tarafından meclis kararıyla kendilerine tahsis edildiğini anımsattı. Bayraktar, tahsisten ve desteklerinden dolayı Başkan Hakan Tütüncü’ye teşekkür etti.

Başkan Hakan Tütüncü de gençlere ve çocuklara önem veren bir belediye olduklarını söyledi. Tütüncü, gençler için güzel imkânlar oluşturup, onları geleceğe güçlü bir şekilde hazırlamak istediklerini kaydetti

Gençlere sağlıklı yaşam projeleri

Sosyal aktivitelerin gençlere kaliteli yaşam imkanı sunacağının altını çizen Tütüncü, “Hayatı, kaliteli yaşayan insan bedenen ve ruhen sağlıklı olur. Belediye olarak elimizdeki imkânları gençlerimiz ve SAYAD ile paylaşmaya hazırız. Tiyatro topluluğu, yüzme takımı, müzik koroları kurulması, futbol, voleybol ve basketbol turnuvaları düzenlenmesi, hobi bahçeleri kurulması gibi projeler yapabiliriz. Gençlere, imkanlarımızı kendisiyle birlikte sunuyoruz. Bu imkânlar şehrin imkânları. Gençlere, şehrimizin olanaklarını sunarak onlarla birlikte güzel bir geleceğe doğru kanatlanmak istiyoruz.”