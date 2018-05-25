Tütüncü’den sigortacılara destek

27 Mayıs-3 Haziran’da kutlanacak Sigortacılık Haftası bilinçlendirme çalışması yürüten Antalya Sigortacılar Derneği’ne, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, tanıtım katkısı sağladı. Sigorta yaptırmanın önemini anlatan kısa film hazırlayan derneğe röportaj veren Başkan Tütüncü, kendisini ziyarete gelen derneğin hazırladığı billboardları ilçede sergileme desteği sundu.

“Sigorta riskleri azaltıyor”

Sigortanın hayatın her alanında, özellikle de modern yaşamı sürdürülebilir olması açısından çok gerekli olduğunu vurgulayan Tütüncü, kentsel dönüşümün yaşandığı Kepez’de sigortanın daha da önem kazandığını söyledi. Binaların yapım aşamasında mali sorumluluk sigortası, inşaat sigortaları, sonrasında da deprem gibi sigortaların önemli olduğuna işaret eden Tütüncü, “Projelerin riskle karşılaştığında tamamlanması bakımından çok önemli buluyoruz. Sigortacılığın hayatın olağan akışındaki riskleri sıfırlamaya yakın olduğunu ifade ettik. Sektöre katkı sağlarken hemşerilerimizin karşılaşabilecekleri riskleri en aza indirmesi için sigorta yaptırmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

“Sigorta bilincini arttırıyoruz”

Başkan Tütüncü’ye verdiği desteklerinden dolayı teşekkür eden Antalya Sigortacılar Derneği Başkanı İbrahim Düzenli, amaçlarının toplumda sigorta bilincini bir çıta daha yükseltmek olduğunu söyledi. Sadece inşaat ve konutta değil, tarımdan sağlığa, işyerinden kaza sigortasına kadar çeşitli alanlarda sigorta yapılabildiğini hatırlatan Düzenli, sigortanın ekonominin güvencesi olduğunu söyledi.