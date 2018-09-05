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05 Eylül 2018 14:06

Tütüncü’den sitelere özel dokunuş

Site ziyaretlerini sürdüren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, hemşehrilerinin konforlu bir yaşam sürebilmesi için sorunları yerinde inceleyerek, çözüme kavuşmasını sağlıyor.

Tütüncü’den sitelere özel dokunuş

05 Eylül 2018 14:06


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, site ziyaretlerine devam ediyor. Kepez’de bulunan siteleri tek tek ziyaret eden Başkan Tütüncü, site yönetimlerinin de istek ve dileklerini dinleyerek, hemşehrilerinin beklentisine anında cevap veriyor. Sitelerin peyzaj düzenlemesinden spor ve park alanlarının yenilenmesine, engelli girişleri yapılması, açık alan dinlenme gruplarının temin edilmesine kadar birçok talebi belediyesince karşılayan Tütüncü, sokak aydınlatması, toplu ulaşım güzergahlarının vatandaş isteklerine göre düzenlenmesi gibi taleplere de cevap veriyor.


Daha konforlu yaşam için


Toplu yerleşimin olduğu sitelerin hem sosyal ortamlarının canlı olması, hem de nüfus yoğunluğuyla farklı belediyecilik hizmeti isteyen yerler olarak tanımlandığını açıklayan Başkan Tütüncü, hemşerilerinin daha konforlu yaşam sürmeleri için belediye olarak her türlü imkanı sunduklarını söyledi. Atatürk Mahallesi’ndeki site sakinlerinin daha iyi yaşam sürmeleri için site yönetimleriyle bir araya geldiklerini belirten Başkan Tütüncü, “Görüşmelerimiz sırasında zaman zaman engellilerin hayatını kolaylaştıracak, kadınların ve çocukların hayatlarını renklendirecek çalışmalar talep edildi. Bundan sonra da site ziyaretlerini belediye bürokratları ve teşkilat mensuplarıyla birlikte yaparak, vatandaşlarımızı daha çok dinlemeye gayret edeceğiz. Hizmette sınır tanınmaz anlayışla yolculuğumuza devam edeceğiz” diye konuştu.




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