Tütüncü'den YÖREX'e tam not

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen YÖREX Fuarının, kültürlerin birleşmesine ev sahipliği yaptığını söyledi.

ATB tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'i gezen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, fuara tam not vererek ilerleyen yıllarda artan bir katılımla devam etmesini temenni etti. ATB Başkanı Ali Çandır'ın ev sahipliğinde ANFAŞ'ta gerçekleştirilen YÖREX fuarını gezen Tütüncü, fuarla ilgili beğenilerini başkan Çandır'a iletti. Başkan Tütüncü, ‘Sizin Oraların Nesi Meşhur?' sloganı ile 200 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan fuara, Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcıları tek tek ziyaret etti.

“Yerel değerlerimizi tanıtıyor”

Fuarda başkanların stant ürünlerini tanıtımları sırasında renkli görüntüler yaşandı. Belediyeler, kalkınma ajansları, üniversiteler, firmalar gibi onlarca katılımcının yer aldığı fuarda memleketin her yöresinden ürünü test eden Tütüncü, fuarın yerel unsurlar açısından önemini dile getirdi. Başkan Tütüncü, “Bu yıl dokuzuncu kez büyük bir katılımla düzenlenen yöresel ürünler fuarını ziyaret ettik. Bu fuar gerek yerel değerlerimizin tanıtılması ve yaşatılması, gerekse yerli üreticinin desteklenmesi açısından büyük önem taşıyor. Biz de Kepez Belediyesi olarak Antalya Ticaret Borsası tarafından gerçekleştirilen YÖREX'i desteklemek için buradayız” dedi.