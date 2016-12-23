“Üç Renk” Antalya DOB sahnesinde

Antalya Devlet Opera ve Balesi, (ADOB) Üç Renk balesini tekrar sahneleyecek.

ADOB, geçtiğimiz sezon prömiyerini gerçekleştirdiği ve üç farklı bale eserinden oluşan Üç Renk (“İç-İn”, “Arada”, “Danzon”) balesini 27 Aralık Salı akşamı saat 20.00’de tekrar sahneleyecek.

Mikhail Glinka, J.S.Bach ve Marin Marais’in müzikleri ve Berk Sarıbay’ın koreografisi ile sahnelenecek olan “İç-İn”, bir dans performansında dansçıların gerçek hayatları ile dans esnasındaki iç dünyalarını yansıtan bir eser. Libretto ve Video Tasarımı Çiğdem İnan tarafından hazırlanan eserin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Gürcan Kubilay ve Berk Sarıbay, ışık tasarımı ise Fuat Gök imzasını taşıyor. ‘İç-İn’de Esra Taner (Solo Kız), Burak Özbek (Solo Erkek), Derya Tokgöz ve Tolga Burçak (Pas de Deux Çifti), Burcu Bodur, Melda Özkan, Aslı Çiftçioğlu, Sinem Ertan, Bader Çakan, Seda Manaz, Sevgim Aksoy, Elif Burçe Çaltekin ve Bengü Altunkaş (9 Kız) sahne alacak.

Maurice Ravel’in müziği ve Deniz Özaydın’ın libretto ve koreografisi ile sahneye konulan “Arada”, iki bölümden oluşan, beş erkek ve bir kadın dansçının rol aldığı, kadın-erkek ilişkilerini çağdaş bale yaklaşımı ile ele alan özgün bir eser. Dekor - kostüm tasarımı Gürcan Kubilay, ışık tasarımı Fuat Gök tarafından yapılan eserde piyanist Sait Karabulut ve dansçılar Özde Eren, Kürşat Kılıç, Yağızhan Danış, Umut Çaltekin, Burak Özbek, Burak Burçak sahne alacak.

Arturo Marquez’in müziği ve Armağan Davran ile Volkan Ersoy’un koreografisi ile sahnelenecek olan “Danzon” ise kadın ve erkek ilişkisinin en kuvvetli simgesi olan Kırmızı ile soyluluk, ağırbaşlılık ve gücün sembolü, asaletin temsilcisi olan Siyah’ın dansı. Antalya Devlet Opera ve Balesi orkestrasını İbrahim Yazıcı’nın yönettiği eserde dekor tasarımını Tayfun Çebi, kostüm tasarımını Gülay Korkut ve ışık tasarımını Fuat Gök hazırladı. Gecede Esra Taner, Tolga Burçak, Seda Manaz, Burak Özbek, Özde Eren, Yağızhan Danış, Selin Berkmen, Evren İskender, Öykü Ertürk ve Okan Ünal sahne alacak.