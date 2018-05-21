Üçağız iskelesi hizmete açıldı

Deniz Ticaret Odası (DTO) tarafından temin edilen Yüzer iskele Kekova Üçağız bölgesinde hizmete açıldı. Kekova Üçağız kooperatif üyelerinin kullanımına sunulan iskelenin açılışı dualar ile yapılırken kurban kesildi. İskele açılışı için yapılan törene Demre Kaymakamı Murat Uz, Demre Belediye Başkanı Süleyman Topçu, DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin ve DTO Yönetim Kurulu Danışmanı Hüsnü Çöllü, Kekova Yatçılar Deneği Başkanı Durali Aliçavuşoğlu ile çok sayıda denizci katıldı.

DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, “Kısa sürede tamamlanan çalışma ile 16 adet yıkılan iskelenin yerine yeni yüzer duba bağlandı. Bu dubalar ocak ayından beri karada duyuyordu. Yerlerine tonozdandı. Elektrik su işlemleri yapıldı. Mevcut iskele almıyordu. Bundan sonra yeri olmayan 55 tekne yeni iskelemize bağlayacak. Kısa sürede bu çalışmayı tamlamamıza olanak veren ve her fırsatta denizcinin yanında olan DTO Başkanı Tamer Kıran’a tüm denizcilerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.