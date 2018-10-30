Uçak kazasında ölen pilot ve yardımcısının cenazeleri Adli Tıp'a gönderildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Cessna 150 tipi eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilot ve yardımcısının cenazeleri Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'de bulunan özel bir firmaya ait Cessna 150 tipi TC KIM tescilli eğitim uçağı dün Antalya'nın Manavgat ilçesinde yapılan eğitim pistine iniş yaptı. Bugün ise Manavgat'ta ilk uçuşunu gerçekleştirmek için havalanan pilot Serkan Dilci'nin kullandığı uçak yaklaşık 5 dakika sonra saat 15.30 sıralarında Ulualan Kum mevkiinde düştü. Kumanda arızası nedeniyle Manavgat merkeze 3-4 kilometre mesafede bulunan boş tarım arazisine düşen uçakta pilot Dilci ile yardımcı pilot Deniz Adalı hayatını kaybetti.

Cansız bedenler enkazdan çıkartıldı

Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit ve diğer yetkililer incelemelerde bulundu. Kurtarma ekipleri pilot ve yardımcısının cansız bedenini yapılan ilk incelemenin ardından uçağın enkazından çıkardı. Pilot Serkan Dilci ve yardımcısının cenazeleri Antalya Adli Tıp Kuruma gönderildi.

Valilikten açıklama

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, “30 Ekim 2018 günü saat 15.30 sıralarında Manavgat Ulualan mevkiinde Yıldız Air adlı sivil havacılık firmasına ait, saat 14.53'te 1 saatlik kalkış izni olan Cessna tipi TC-KIM eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 mürettebat vefat etmiştir. Vefat edenler eğitim uçağının pilotu Serkan Dilci ve yanında bulunan Deniz Adalı'dır. Olay mahallinde gerekli emniyet tedbirleri Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınmıştır” denildi.

Otomobile Çarpma, zorunlu iniş

TC KIM uçağı, 5 Ekim 2017'de Çorlu'da, 28 Eylül 2018'de de Manisa'nın Kula ilçesi yakınlarında tarlaya mecburu iniş yapmıştı. Aynı uçak geçtiğimiz Temmuz ayında ise İzmir'in Çeşme ilçesinde selamlama sortisi yaparken, haber çekimine giden gazetecilerin bulunduğu aracın tavanına çarpmıştı.

Kaymakam yarın inceleme yapılacak

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit ise, “Saat 15.30 civarında eğitim uçuşu yapan bir uçak bu alanda düştü, Ulualan mevkisinde. Burada yer alan bir pistten havalanıyor ve zaman zaman eğitim uçuşu gerçekleştiriyorlar. Yıldız Air'e ait bir uçak. İçerisinde bulunan 2 pilotumuz maalesef hayatını kaybetmiş durumda. Kazanın nedenine ilişkin çok net bir bilgi bizim söylememiz mümkün değil teknik açıdan. Bu konuda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uzmanları inceleme yapacak, muhtemelen yarın. Şu an burada başsavcımız, 112 acil, itfaiye gerekli tedbirleri almış durumda. Buradan arkadaşlar çıkarılacak. Daha sonra da inceleme yapılacak yarın. Kazanın nedenine ilişkin şu an bir şey söyleme şansımız yok” dedi.