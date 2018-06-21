Uçan tekme 2 minik kedinin hayatını kurtardı

Sesleri duyan mahalleli, kedileri kurtarmak için seferber oldu. Yavru kedilerin 3 gündür içeride olduğunu duyan bir genç ise, evin kapısını uçan tekmelerle kırarak kedileri kurtardı.

Olay dün akşam 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Haşim İşcan Mahallesi 1301 Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Türkiye’de polis köpeği eğitmenliği yapan Hollanda vatandaşı 56 yaşındaki Handrick Vansing, bir süre önce ülkesine döndü. Mahalledeki 2 katlı evini ve içerisinde baktığı yavru 2 kediyi arkadaşı Maçoy Vanyeit’e emanet eden Vansing, sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz pazartesi günü hayatını kaybetti. Vansing’in ölümünü duyan Vanyeit, cenazeye katılmak için Hollanda’ya hareket etti. Evin giriş kısmındaki bölmede bırakılan yavru kediler ise 3 gün boyunca mahsur kaldı. Yavruların sesini duyan çevredeki komşular, durumu mahalle muhtarı ve diğer vatandaşlarla bildirdi. Evin önünde toplanan mahalleli, polis ve itfaiyeden yardım isterken, bir yandan da kapıyı açmaya çalıştı.

3 gün içeride olduğunu duyunca polisi ve itfaiyeyi beklemedi

Bu sırada yavru kedilerin 3 gündür içeride mahsur kaldığını duyan 26 yaşındaki Selman Durmuş, polis ve itfaiyeyi beklemeden kapıyı açmaya çalıştı. Anahtarlarla kapıyı açmayı başaramayan Durmuş, çareyi kapıyı kırmakta buldu. Uçan tekmelerle kapıyı kırarak açan gencin ilk işi içerideki kedilere sarılıp öpmek oldu. Ardından acıktığı gözlenen yavrulara su ve mama veren mahallelilerden bazılarının duygulandığı gözlendi.

"Hayvanlar ölmesin"

Kedileri kurtaran ve modellik yaptığı öğrenilen Selman Durmuş, "Hayvansever olarak yardımcı olmak istedim. Arkadaşı vardı yaşlı, o sürekli kontrole geliyordu buraya, akrabam oluyor kendisi. Hollanda’ya cenazeye gidince kediler mahsur kalmış. Biz de kurtardık" dedi.

Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay ise, 3 gündür kedilerin içeride mahsur kaldığını ve kurtarmak için çok uğraştıklarını dile getirdi. "Hayvanlar ölmesin" diyen Ay, "Onlara değer verelim, çünkü onlar da bu hayatın bir parçası. Biz görevimizi yaptığımızı düşünüyoruz. Herkese bu ders olsun. Hayvanları koruyalım" diye konuştu.