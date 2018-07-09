Uçurumda ölü bulunan 4 kişinin cenazesi morgtan alındı

Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa’nın Karatepe Mahallesi’ndeki katıldıkları bir cenazeden 5 gün önce 07 UZ 569 plakalı ciple dönen Mustafa Özen (77) eşi Havva Özen (68), Osman Özen (65) ve Nebi Yüksel’den (80) haber alamayan yakınları, yaylaya çıktıklarını tahmin ettikleri bu kişileri aramaya başladı. Ancak bu 4 kişiden bir daha haber alamayan yakınları, jandarmaya müracaat edip, kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma ekiplerinin yanı sıra Mustafa Özen’in akrabaları da kendi imkanlarıyla bölgede arama yaptı. Karatepe Köprüsü yakınlarında gelen yoğun kokudan şüphelenilerek, aramalar buraya yoğunlaştırıldı.

Aramada etrafı saran ceset kokuları takip edilerek, yaklaşık 200 metrelik uçuruma devrilen 07 UZ 569 plakalı cipe ulaşıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekiplerince Osman Özen ile Nebi Yüksel, karı koca Mustafa-Havva Özen çiftinin cesetleri saatlik süren çalışmayla çıkarıldı. Cenazeler otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından 4 kişinin cansız bedenleri Gazipaşa’da toprağa verilmek üzere morgtan alındı