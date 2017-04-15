Uğur Okullarından ‘Uğurlu Kübistler’ resim sergisi

Konyaaltı Uğur Okulları öğrencileri görsel sanatlar öğretmenleri önderliğinde hazırladıkları ‘Uğurlu Kübistler’ resim sergisinin açılışını yönetici, öğretmen ve velilerin yoğun katılımıyla Antalya Aquarium’da gerçekleştirdiler. Öğrenci ve müzik öğretmenlerinin resitali ile başlayan resim sergisine Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürü Abbas Doğan ve Konyaaltı Uğur Okulları Kampüs Müdürü Şakir Uluçay da katıldı.

Resim sergisinin açılışında konuşma yapan Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürü Abbas Doğan, “Uğur ailesi olarak hepiniz hoş geldiniz, sanat çocuklarımızın ruhu için çok önemlidir ve çocuklarımıza mutlaka aşılanmalıdır. Sanata ve sanatçıya saygı duyulmalıdır” dedi.

Sergi açılışı öğrencilerin eserlerini tanıtması ve velilerin sergiyi gezmesiyle sona erdi. ‘Uğurlu Kübistler’ sergisi 20 Nisan’a kadar Antalya Aquarium’da halka açık olarak devam edecek.