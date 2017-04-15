Diğer
Kategoriler
15 Nisan 2017 10:58

Uğur Okullarından ‘Uğurlu Kübistler’ resim sergisi

Konyaaltı Uğur Okulları Antalya Aquarium’da 14-20 Nisan tarihleri arasında sergilenecek ‘Uğurlu Kübistler’ resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Uğur Okullarından ‘Uğurlu Kübistler’ resim sergisi

15 Nisan 2017 10:58


Konyaaltı Uğur Okulları öğrencileri görsel sanatlar öğretmenleri önderliğinde hazırladıkları ‘Uğurlu Kübistler’ resim sergisinin açılışını yönetici, öğretmen ve velilerin yoğun katılımıyla Antalya Aquarium’da gerçekleştirdiler. Öğrenci ve müzik öğretmenlerinin resitali ile başlayan resim sergisine Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürü Abbas Doğan ve Konyaaltı Uğur Okulları Kampüs Müdürü Şakir Uluçay da katıldı.


Resim sergisinin açılışında konuşma yapan Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürü Abbas Doğan, “Uğur ailesi olarak hepiniz hoş geldiniz, sanat çocuklarımızın ruhu için çok önemlidir ve çocuklarımıza mutlaka aşılanmalıdır. Sanata ve sanatçıya saygı duyulmalıdır” dedi.


Sergi açılışı öğrencilerin eserlerini tanıtması ve velilerin sergiyi gezmesiyle sona erdi. ‘Uğurlu Kübistler’ sergisi 20 Nisan’a kadar Antalya Aquarium’da halka açık olarak devam edecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
21
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Hafis Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Çarşamba
    Hafis Sağnak Yağışlı
    20°C
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:35
  • Güneş :06:16
  • Öğle :13:08
  • İkindi :16:49
  • Akşam :19:39
  • Yatsı :21:09
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!