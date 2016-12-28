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28 Aralık 2016 16:59

Ukrayna Büyükelçisi Sybiha Vali Karaloğlu’nu ziyaret etti

Ukrayna Büyükelçisi Sybiha Vali Karaloğlu’nu ziyaret etti

28 Aralık 2016 16:59

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nu ziyaret etti.
Ziyarette Vali Karaloğlu, Ukrayna’nın çok yakın bir komşu ülke olduğunu, iki ülkenin liderlerinin iyi anlaştığını kaydetti. Karaloğlu, “Çok derin tarihi bağlarımız var. Ortak denizimiz Karadeniz. Sağlam ilişkilerimiz var. Özellikle son dönemde Rusya’nın Kırım’ı ilhakı ve doğu Ukrayna’daki işgal girişimlerine karşı Türkiye’nin politikası çok net. Ukrayna ile Türkiye arasındaki ilişkileri çok daha ileriye taşıyabiliriz. Türkiye’ye her sene 1 milyonun üzerinde Ukraynalı geliyor, bunun 600 bine yakını da Antalya’ya geliyor. Antalya’ya gelebilecek Ukraynalı sayısının bu rakamım üzerinde olduğunu görüyoruz. Evliliklerle oluşturulan akrabalıklarda zamanla iyi ilişkilere zemin oluşturuyor. İki ülke arasındaki iyi ilişkiler daha yüksek bir ticaret hacmi oluşturabilir. Antalya’da yerleşik Ukraynalılar var. Burada çalışanlar, iş sahibi olanlar var. Bizim için onlar değerli, onların sorunları bizim sorunumuz” ifadelerine yer verdi.
Türkiye’yi kalpleriyle hissettiklerini ifade ederek özellikle Kırım konusunda Ukrayna’nın Toprak bütünlüğüne verdiği destekten dolayı Türkiye’ye teşekkür eden Büyükelçi Sybiha da yeni atandığını ilk ziyaretini de Antalya’ya yaptığını belirtti. Türkiye’nin kendileri için çok özel olduğunu ifade eden Büyükelçi Sybiha, Antalya ile çok ortak noktaları olduğunu, ekonomik ilişkilerin her geçen gün geliştiğini ve 2017 yılının daha iyi olacağını anlattı.
Ukrayna vatandaşlarının turist olarak geldiği, yaşadığı, çalıştığı, sebze ve meyve ithalatını gerçekleştirdikleri Antalya’ya önem verdiklerini kaydeden Sybiha, yakın zamanda fahri konsolos atayacakları Antalya ile Ukrayna’dan uygun görülen bir şehri kardeş şehir yapmak istediklerini söyledi.
Vali Karaloğlu, kendisine ziyaret sonunda hediye takdim eden Büyükelçi Andrii Sybiha’ya Expo 2016’nın sembol çiçeği şakayık hediye etti.



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