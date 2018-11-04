Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko'ya geleneksel karşılama

Antalya'da hizmete giren Ukrayna Başkonsolosluğunun açılışına Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko da katıldı. Poroşenko, vatandaşları tarafından geleneksel müzik ve kıyafetler ile karşılandı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Antalya'da hizmete giren Ukrayna Başkonsolosluğunun açılış törenine katıldı. Törene Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Antalya'da yaşayan Ukrayna vatandaşları ile çok sayıda davetli katıldı. Açılışta Ukrayna'nın yerel müzikleri çalındı. Cumhurbaşkanı Poroşenko, Ukraynalılar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. İstiklal Marşı ve Ukrayna'ya ait milli marşın okunmasının ardından bir konuşma yapan Poroşenko, daha öncesinde Ukraynalıları selamladı. Program öncesi ise minikler Ukrayna Cumhurbaşkanı'na ülkenin geleneksel ekmeğini takdim etti.

Cumhurbaşkanı Poroşenko, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün bozulmasına müsaade etmeyeceğini belirterek, Türkiye hükümetine teşekkürlerini iletti. Çipli kimliklerle iki ülke arasındaki seyahatlerin kolay bir şekilde gerçekleştiğini ifade eden Poroşenko, Antalya'da açılan başkonsolosluğun Ukraynalılar için çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Poroşenko'nun konuşmasının ardından ise konsolosluğun açılışı gerçekleştirildi. Açılışta Ukraynalılarla bir araya gelen Poroşenko, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı.