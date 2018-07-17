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17 Temmuz 2018 18:03

Ukraynalı turisti öldürdüğü iddia edilen Rus turist tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde Ukraynalı erkek turistin ölümüne sebebiyet verdiği iddia edilen Rus erkek turist tutuklandı.

Ukraynalı turisti öldürdüğü iddia edilen Rus turist tutuklandı

17 Temmuz 2018 18:03


Alanya’nın Konaklı Mahallesi’ndeki bir otelde 7 Temmuz tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre, 57 yaşındaki Ukraynalı Andrey Sova ile 30 yaşındaki A.P. İsimli Rus turist bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga etti. Kavgada darbe alarak ağır yaralanan Ukraynalı turist sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bir hafta yaşam mücadelesi veren Ukraynalı turist, yoğun bakım ünitesinde yaşamını kaybetti. Sova’yı darp ederek ölümüne sebep olduğu iddia edilen Rus turist jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Nöbetçi Alanya Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Rus turist, yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz etmesi üzerine tekrar Alanya Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Önceki kararı bozan mahkeme Rus vatandaşı A.P.’yi tutuklayarak cezaevine gönderdi.




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