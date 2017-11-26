Ukraynalılar Stalin döneminde açlıktan ölenleri andı

Antalya’da yerleşik olarak yaşayan Ukraynalılar, Ukrayna Aile Derneği’nin düzenlediği organizasyon ile 1932-1933 yıllarında Stalin döneminde yaşanan suni kıtlık nedeniyle hayatını kaybedenleri andı. Tarihe Holodomor Katliamı olarak geçen ve Sovyetler Birliği lideri Stalin’in emriyle başlayan suni kıtlık yıllarında 7 milyonun üzerinde Ukrayna vatandaşının hayatını kaybettiği iddia ediliyor. Antalya Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma programına Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçiliği Müsteşarı Stahislav Proşku, Ukrayna Aile Derneği Başkanı Vita Mykhaylova ve Antalya’da yaşayan çok sayıda Ukrayna vatandaşı katıldı.

Suni kıtlık oluşturuldu

1932 yılında Stalin’in bilerek milyonlarca insanın ölümüyle sonuçlanacak bir politikanın uygulanması emrini verdiğini belirten Ukrayna Aile Derneği Başkanı Vita Mykhaylova, “1932-1933 yıllarında Sovyetler Birliği’nin lideri Joseph Stalin Ukrayna’da kıtlığa sebep olan bir dizi girişim uygulamıştır. Amacı, bağımsızlık peşinde olan Ukrayna halkını yok etmekti. Bunun sonucunda Ukrayna bütün bir ülke olarak açlığa mahkum edilmiştir. Ukrayna’da bulunan Sovyet polis kuvvetleri ise ev ev dolaşıp stoklanmış bütün gıdalara el koymuşlar ve köylü ailelere bir lokma bile bırakmamışlar. Sovyetler, bununla da kalmayıp, Ukrayna’nın sınırlarını kapatarak gıda girişini engellemiştir ve bu şekilde ülkeyi devasa bir toplama kampına çevirmiştir” dedi.

Saatte bin 440 kişi öldü

Sovyetler Birliği’nin yaptığı soykırımın sonuçları gizleme politikası yüzünden, ölenlerin sayısını netleştirmenin mümkün olmadığını belirten Mykhaylova, “Haziran 1933 yılında Ukrayna’da her bir saatte bin 440 kişi ölüyor, köylerde tek bir insan hayatta kalmıyordu. 124 bin kişi milliyetçilik suçlamasıyla tutuklandı. Ukrayna MIHI Akademi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü uzmanlarının hesaplamalarına göre 4.5 milyon kişi soykırım sonucunda hayatını kaybetmiştir. Diğer İddialara göre bu iki yılda Ukrayna’da 7 milyon kişi hayatını kaybetmiştir” dedi.

Konuşmaların ardından 1932-1933 yıllarında yaşanan olaylarını anlatıldığı belgesel gösterimi ve fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Sergi alanında oluşturulan anma masasına Ukraynalı vatandaşlar tarafından mum yakıldı.