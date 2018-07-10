Ulaşılmayan engelli kalmayacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Antalya merkez ile engelli hizmet merkezi bulunan Serik, Alanya, Gazipaşa, Korkuteli, Elmalı ve Kemer ile engelsiz ulaşım aracının hizmet verdiği Manavgat’ta ‘Ulaşılmayan engelli kalmasın’ projesinde görev alacak personel engelli vatandaşlar ile görüşmeye başlamadan önce yapacakları konusunda bilgilendirildi. Büyükşehir’in engelli hizmetleri anlatılacak

Kent merkezi ile 8 ilçede mahalle mahalle gezecek olan ekipler engelli bireyler ile tek tek görüşme yapacak. Sosyolog, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekipler, engelli bireylerin sorunlarını dinleyerek, çözüm üretecek. Engelli bireyleri ve yakınlarını Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin engellilere yönelik hizmetleri konusunda da bilgilendirecek olan ekipler, çözüm gerektiren konularda da belediyenin ilgili birileri ile irtibata geçerek sorunların çözüme kavuşturulmasını sağlayacak.