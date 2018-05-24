Ulaşımda kredi kartı dönemi

Yerli yabancı herkes otobüse bindiğinde temassız kredi kartı kullanarak ulaşım ücretini kolay bir şekilde ödeyebiliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ulaşımda vatandaş memnuniyetine yönelik yeniliklerine devam ediyor. Akıllı Kent hedefine ulaşmak için teknolojinin her imkanından faydalanan Büyükşehir Belediyesi halkın yaşamını kolaylaştırmak adına önemli projeyi daha hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş ulaşımda temassız özellikli kredi kartı ile ödeme hizmeti başlattı. Yolcular kredi kartı ile ücret ödemenin kolaylığını yaşıyor.