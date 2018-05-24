Diğer
Kategoriler
24 Mayıs 2018 13:15

Ulaşımda kredi kartı dönemi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Akıllı Kent kimliğine ulaşım sisteminde kredi kartı ile ödeme uygulamasını da ekledi.

Ulaşımda kredi kartı dönemi

24 Mayıs 2018 13:15

Yerli yabancı herkes otobüse bindiğinde temassız kredi kartı kullanarak ulaşım ücretini kolay bir şekilde ödeyebiliyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi ulaşımda vatandaş memnuniyetine yönelik yeniliklerine devam ediyor. Akıllı Kent hedefine ulaşmak için teknolojinin her imkanından faydalanan Büyükşehir Belediyesi halkın yaşamını kolaylaştırmak adına önemli projeyi daha hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş ulaşımda temassız özellikli kredi kartı ile ödeme hizmeti başlattı. Yolcular kredi kartı ile ücret ödemenin kolaylığını yaşıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç