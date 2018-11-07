Ulu Önder Atatürk Türkülerle anılacak

Manavgat Belediyesi, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 80. yıl dönümünde, “Türkülerle Atatürk” konseri ile anacak.

Manavgat Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu Koro Konseri, 10 Kasım 2018 Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde, saat 20.00'de başlayacak. Şef Onur Gök yönetimindeki koro, ‘Sarı Zeybek, Bülbülüm Altın Kafeste, Ankara'nın Taşına Bak' gibi Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendirecek. Konserde ayrıca 2 adet canlandırma ve oratoryo performansı da sunulacak. ‘Türkülerle Atatürk' konseri için 100 kişilik koro üyeleri tüm hızıyla çalışmalarına devam ediyor.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Ulu Önder Atatürk'ü anmak için düzenlenecek olan konsere tüm Manavgat halkını davet etti.