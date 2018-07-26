Diğer
Kategoriler
26 Temmuz 2018 09:52

Ulupınar sıcaktan bunalanların akınına uğruyor

Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan Ulupınar ziyaretçi akınına uğruyor.

Ulupınar sıcaktan bunalanların akınına uğruyor

26 Temmuz 2018 09:52


Kemer’in Ulupınar Mahallesinde akarsu üzerine kurulu işletmeler yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Hava sıcaklığının 40 dereceleri geçtiği Antalya’da tatilciler serinlemek için doğası ve akarsuyu bulunan Ulupınar’ı tercih ediyor. Doğası, lezzeti, eğlence parkı, balık havuzu, gölet ve hayvanat bahçesiyle tercih edildiklerini ifade eden Şelale Restaurant sahibi Doğan Akkelle, kavurucu sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilcilerin Ulupınar’ı tercih ettiğini söyledi. 2006 yılından bu yana tatilcilere hizmet verdiklerini kaydeden Akkelle, “Burada 250 yıl önce gelen dedelerimizin mirasını devam ettiriyoruz. Elektriğimizi kendimiz üretiyoruz. Yaz kış hizmet veriyoruz. Konuklarımızı evimizdeki gibi ağırlıyoruz. Bizim amacımız Ulupınar’ın kalkınması” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç