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01 Haziran 2018 10:19

Uluslar arası Çok Kısa Film Festivali başlıyor

Uluslararası Çok Kısa Filmler Festivali, Antalya’da seyirci ile buluşacak.

Uluslar arası Çok Kısa Film Festivali başlıyor

01 Haziran 2018 10:19


Uluslararası Çok Kısa Filmler Festivali (Tres Court) bu yıl Antalya’da 1-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Jenerik hariç 3 dakikadan kısa filmlerden oluşan tematik seçkiler ve aynı özelliklere sahip bir uluslararası yarışmanın bulunduğu festivalde kurmaca, animasyon, belgesel, müzik klibi, video blog gibi her türden film yer alabiliyor. Fransa merkezli bir geçmişe sahip olan ‘Tres Court International Film Festival,’ 30 ülke ve 90 şehirde eş zamanlı olarak yapılıyor. Türkiye’de Antalya’nın yanı sıra, Ankara, Bursa ve İstanbul’da da gerçekleştirilecek.




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