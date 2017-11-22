sü düzenlenen Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu’na katılan öğrenciler, heykel konusunda deneyim kazanarak özgün tasarımlarını yaptılar.

1-30 Kasım 2017 tarihleri arasını kapsayan, 14. Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu’nun geleneksel atölye çalışmasına bu yıl 5 okuldan 12 öğrenci katıldı. 1 Kasım’da başlayan ve 10 heykeltıraşın çalıştığı sempozyumun 1 günlük workshop bölümünde ise öğrenciler heykeltıraşlarla birebir çalıştı. Yaşları 9 ila 14 arası değişen ilk ve ortaokul öğrencileri, yaptıkları özgün çalışmalarını sempozyum kapanış programında sergileyecekler.

Heykeller 30 Kasım’da görücüye çıkacak

14 Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu’nun koordinatörü Heykeltıraş Beyhan Yönetim, “14 yıldır düzenlenen sempozyuma her yıl farklı okullardan öğrenciler davet ediyoruz. Amacımız öğrencilerimizi heykel sanatı ve sanatçısıyla buluşturmak aynı zamanda ileriki yaşamlarında heykelle ilgili bölüm seçmek isteyen öğrencilere de destek olmak. Milli Eğitim Müdürlüğü’yle görüşerek bu yıl 5 okuldan 12 öğrenciyi bu etkinliğe davet ettik. Türk ve yabancı öğrencilerin yaptığı heykeller, 30 Kasım’da düzenleyeceğimiz sempozyumun kapanış programında sergilenecek” dedi.

Belediye arkasındaki sempozyum alanını her yıl yüzlerce öğrenci ve vatandaş ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili sanatçılardan bilgi alıyor.