Uluslararası Antalya Film Festivali için iki afiş kullanılacak

Genel afişin yanı sıra festival, her yıl bir sanatçının eserini festivalin ‘sanatsal’ afişine taşıyacak. Bu zenginliğin ilk adımı Anadolu mitolojisi ile sözlü kültürden beslenen, efsaneleri güncele renklerle bağlayan sanatçı Ahmet Güneştekin’le atıldı.

Festivalin genel afişinde Altın Portakal Venüs Heykeli’yle birlikte on binlerce Antalyalı yer alırken, sanatsal afişte ressam Ahmet Güneştekin’in 2015 yılında Venedik Bienali’nde sergilendiğinde büyük ses getiren ‘Adem ile Havva’ serisinden bir tablosu yer alıyor.

Farklı kültürlere ait mitolojik anlatıları, şimdiki zamana gönderme yaparak yeniden yorumlayan Güneştekin’in eserlerinde olduğu gibi festival de bu yıl, farklı kültürlerde yaşanan ‘Göç, mültecilik, ekonomik, sosyal ve duygusal dışlanmışlık’ gibi hikayeleri ‘Çağdaş Masallar’ başlığı altında sinemaseverlerle buluşturuyor. Filmlerin odak noktasında, yaşadığımız yüzyılın büyük göçlerinin ötekileştirdiği, ölümü göze alan hayata koşan mülteci yaşamlarının başrolündeki insan yer alıyor.

Türkiye’den ve dünyadan 55 filmi ağırlayacak festivalin genel sanat yönetmeliğini Avrupa Film Akademisi Başkan Yardımcısı Mirsad Purivatra, artistik direktörlüğünü ise Saraybosna Film Festivali Başkanı Mike Downey üstleniyor.