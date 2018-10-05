Uluslararası Antalya Film Festivali'nde kapanış töreni

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 55'inci kez gerçekleştirilen Uluslararası Antalya Film Festivali için Cam Piramit'te kapanış töreni düzenlendi. Kırmızı halıda her sene olduğu gibi bu yıl da şıklık yarışı yaşandı.

Görkemli geceye festivalde yer alan filmlerin dünyaca ünlü yönetmenleri, oyuncular, Türk sinema ve televizyon dünyasının birbirinden ünlü yıldızları ile Antalyalı sinemaseverler katıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve eşi Ebru Türel, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Cem Yılmaz ve sevgilisi Defne Samyeli, Nebahat Çehre, Ozan Güven, Yavuz Bingöl, Oktay Kaynarca, Wilma Elles, Yonca Evcimik, İpek Erdem, Sinan Akçıl ve çok sayıda ünlünün olduğu kırmızı halıda, yıldızlar geçidi yapıldı. Oyuncuların, yönetmenlerin ve ses sanatçılarının yanı sıra gençlerin yoğun ilgiyle karşıladığı genç fenomen Enes Batur'da, kırmızı halıda yürüyenlerin arasındaydı.

Öte yandan Kırmızı halıda her sene olduğu gibi bu yılda adeta şıklık yarışı yaşandı. Yonca Evcimik kırmızı bir elbise tercih ederken, oyuncu Wilma Elles ise koyu renkte kısa bir elbise giymeyi tercih etti. Nebahat Çehre ise siyah takımıyla geceye damga vuranların arasındaydı.

“İnşallah 155'incisi olur”

Eşkıya Dünyaya Hükümdür Olmaz dizisinde, ‘Hızır Çakırbeyli' rolünü canlandıran Oktay Kaynarca gazetecilere yaptığı açıklamada film festivallerine değer verdiğini ve önemsediğini belirterek, “İnşallah 155'incisi olur. Burayı ve diğerlerini çok önemsiyorum. İnsanların burada bir araya gelmesi sinema sektöründe değer kazandırıyor. Buraya geldiğimizde ‘Önümüzdeki sene buraya farklı şeylerle gelelim' duygusu bile güzel” dedi.

“Benim için çok güzel bir festival geçti”

Fadik Sevin Atasoy ise sadece festival için değil, forum bölümüyle de çok mesai yaptığını belirterek, “Önümüzdeki sene filmlerin neler olduğunu öğreniyoruz. Türk sineması adına neler olduğunun da bilgisine sahip oldum. Amerika'dan sonra direkt Antalya'ya gelmek çok güzel oldu. Uzun zamandır görmediğim dostlarımı gördüm. Benim için çok güzel bir festival geçti” diye konuştu.