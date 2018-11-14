Uluslararası Antalya Gitar Festivali başlıyor

Muratpaşa Belediyesi'nin ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği'yle bu yıl 7'ncisini gerçekleştireceği Uluslararası Antalya Gitar Festivali, yarın başlıyor. Ayşegül Koca ve Ahmet Kanneci konseriyle kapılarını açacak festival, 3 gün boyunca devam edecek.

Muratpaşa Belediyesi ile ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği'nce düzenlenen Uluslararası Gitar Festivali, 15 - 17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival'in açılış konseri, genç yaşında uluslararası alanda adını duyurmayı başarmış Ayşegül Koca ve aynı zamanda festivalin genel sanat yönetmenliğini yapan klasik gitarın dünya çapındaki ismi Ahmet Kanneci tarafından gerçekleştirilecek. Konser, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde 15 Kasım Perşembe saat 20.00'de başlayacak.

“Ete kemiğe bürünüyor”

Başkan Uysal, 15 - 17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Gitar Festivali'nin bu yıl 7'nci yaşını kutladığını söyledi. Festivalin son 4 yıldır Muratpaşa Belediyesi ve ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği tarafından gerçekleştirildiğini belirten Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Kent kültürü, kent kimliği dediğimiz kavramlar bazı anlarda bir takım değerlere, kurumlara, oluşumlara sahip çıkmakla ete kemiğe bürünüyor. Aksi takdirde soyut kavramlar olarak kalıyor. Uluslararası Antalya Gitar Festivali de; Antalya'mıza, Muratpaşa'mıza değer katarak, Antalya'mızın ve Muratpaşa'mızın, kökleri çok eskiye giden, barış, kardeşlik ve dostluk ikliminden beslenerek büyüdü ve bu yaşına geldi. Ama her yılında salonları hınca hınç dolduran komşularımızın sahip çıkmasıyla gitarın sesi Antalya'da susmadı.”

“Türkiye'de ‘En'lerin sahibi oldu”

Bir kentin en iyi asfalta, en iyi şekilde düzenlenmiş parklara, temiz sokaklara sahip olabileceğini ama sanat olmazsa bir tarafın hep eksik kalacağını belirten Başkan Uysal, “Muratpaşa Belediyesi, bizim temel belediyecilik hizmetleri olarak saydığımız bu alanlarda Türkiye'de ‘En'lerin sahibi oldu. Ama kültür ve sanat alanında çalışmalarımız olmasaydı bir tarafımız hep eksik kalacaktı” dedi. Başkan Uysal, yeni açılan Türkan Şoray Kültür Merkezi, yıl içinde gerçekleştirilen 12 festival, resim ve heykel sergileri, orkestralar, korolar, tiyatro toplulukları, sanatın birbirinden farklı alanında açılan atölyeler, kurs çalışmaları ve sinema alanında düzenlenen söyleşi dizileriyle Muratpaşa'da Atatürk'ün işaret ettiği ‘muasır medeniyet' seviyesinin de üstüne çıkmak için çalıştıklarını söyledi.

Başkan Uysal, tüm bu çalışmaların Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) tarafından yapılan araştırmada Muratpaşa'nın ‘Çok Yüksek İnsani Gelişme Düzeyi'ne sahip belediyesi olarak belirmesi sonucunu ortaya çıkardığını belirtti. Uluslararası Antalya Gitar Festivali'nin bu büyük resmin önemli bir parçası olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Antalya ve Muratpaşa'mızda şimdi 3 gün boyunca 3 gün boyunca birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, barışın ezgileri yükselecek” dedi. Festivalin, 26 Ekim'de açılışı gerçekleştirilen Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde yapılacağını belirten Başkan Uysal, saat 20.00'de başlayacak konserlere tüm sanatseverleri davet etti.

ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği Başkanı Yıldırım Şimşek ise bir şehirde kültür ve sanat yaşamının aynı zamanda özgürlüğün ve gelişmişliğini göstergesi olduğunu söyledi. Dernek olarak Uluslararası Antalya Gitar Festivali'ni 7'nci yaşına getirmenin mutluluğunun yaşadıklarını belirten Şimşek, “Muratpaşa Belediyesi işbirliğiyle çağdaş ve eğitimde ilerlemiş bir ülke için çabalayan bir dernek olarak sanat etkinliklerimize her dalda devam ediyoruz” dedi.