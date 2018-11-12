Uluslararası Gitar Festivali 7 yaşında

Muratpaşa Belediyesi ve ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği'nin düzenlendiği 7'nci Uluslararası Antalya Gitar Festivali, 15 Kasım Perşembe başlıyor. Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde 3 gün boyunca devam edecek festival de Ahmet Kanneci, Ayşegül Koca, Ceyhun Güneş ve Mert Baycan, Javier Garcia Morena ve Flamenko performansıyla Deniz Friese ve Antalya Falemenko Atölyesi sahne alacak.

Muratpaşa Belediyesi'nin ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği'yle bu yıl 7'ncisini gerçekleştireceği Uluslararası Gitar Festivali, 15 - 17 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.

Genel Sanat yönetmenliğini klasik gitarın dünya çapındaki ismi Ahmet Kanneci'nin yaptığı festival, Muratpaşa Belediyesi'nin 26 Ekim'de kapılarını sanatseverlere açan Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Ücretsiz gerçekleştirilecek festival için sanatseverlerin Kültür Merkezi gişesinden saat 20.00'de başlayacak konserler için numaralı festival giriş kartı almaları yeterli olacak.

Perşembe günü başlayacak festival, gitarı “Kalbimizin üzerine yaslayarak çaldığımız tek enstrüman” şeklinde tarih eden Andres Segovia ‘onur madalyası' sahibi Ahmet Kanneci ve Türkiye'de yetişip uluslararası alanda önemli başarılara ve çalışmalara imza atan Ayşegül Koca konseriyle başlayacak. Konserin ardından saat 22.00'de festivalin açılış kokteyli yine Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Festivalde ikinci gün, “Endülüs'ten Anadolu'ya” projesiyle ulusal ve uluslararası festivallerde yer alan Ceyhun Güneş ve Türk ve dünya ritimlerinde uzmanlaşmış çok yönlü müzisyen Mert Baycan konseri gerçekleştirilecek. Cuma gecesi ayrıca 2017'de Antalya Flamenko Atölyesi'ni kuran Deniz Friese, Flamenko performansı sergileyecek.

Festivalin kapanış gecesi, Cumartesi, ise sanat yaşamı başarılarla dolu, ‘Maestro Alirio Diaz' gibi klasik gitarın önemli birçok ödülünün sahibi Javier Garcia Morena sahne alacak.