Uluslararası Halk Dansları Şöleni sona erdi

Etkinlik, dünyaca ünlü Side Antik Kenti'nde, Ankara, Ukrayna, Belarus, Güney Kore ve Hindistan'dan gelen 250 katılımcı ile gerçekleşti. Etkinlik süresince genç dansçılar Side limanında hem kendi ülkelerinin yerel danslarını sergiledi hem de birbirlerinin yerel danslarını öğrendi. Katılımcılar ayrıca Manavgat'ın tarihi ve turistik yerlerini gezme fırsatı da buldu.

Final gösterisi ile sona erdi

Şölen son günde final gösterisi ile devam etti. Final gününde ülkeler birbirinden farklı ve başarılı performanslarını sergiledi. Gösterilerin ardından ise Manavgat Belediyesi ve Halk Dansları grupları tarafından teşekkür hediyeleri takdim edildi.

Başkan Sözen'den teşekkür

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Manavgat'ımızda kültürel ve sanatsal etkinliklerimize aralıksız devam ediyoruz. Bu kapsamda farklı kültürlerin danslarının sergilendiği ve farklı kültürlerin kaynaştığı Side limanımızda halk dansları şölenimizi gerçekleştirdik. Tüm dansçılarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.