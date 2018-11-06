Uluslararası İdeal Kent Ödülü Avrupa'da geniş yankı buldu

Antalya'nın pırlanta gerdanlığı Konyaaltı Sahili'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan Sahil Antalya Yaşam Parkı Projesi'nin aldığı uluslararası ödül, geniş yankı bulmaya devam ediyor. Uluslararası İdeal Kent Ödülleri kapsamında çevre düzenleme dalında birinci olan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı ödül Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin resmi web sitesinde de yer buldu.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi resmi web sitesinde, Genel Sekreter Andreas Kiefer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkan Yardımcısı Gaye Doğanoğlu'nun da yer aldığı fotoğraf ile Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı ödüle yer verdi. Web sitesinde yer alan haberde Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Sekreteri Andreas Kiefer'in belediye başkanları ve şehir plancılarını iç bölge politikalarına dahil etmeye çağırdığına ilişkin ifadeleri de yer aldı.

Proje sergi boyunca yoğun ilgi gördü

Konyaaltı Sahili'nde uygulanan Sahil Antalya Yaşam Park Projesi Avrupa Konseyi binasında sergilendiği süre boyunca da yoğun ilgi gördü. Projeyi inceleyenler 30 bin m2 beton alanın, yeşil alana dönüştürüldüğü, mevcut ağaçlar korunarak, 7 bin yeni ağacın dikildiği projenin “Çevre düzenleme Dalı”nda ödül almasının yerinde verilmiş bir karar olduğu yorumunda bulundu.