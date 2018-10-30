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Uluslararası İdealkent Ödülleri Sahiplerini buldu

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Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi kapsamında, belediye, kişi ve kurumlara 14 dalda 21 ödül verildi. İdealkent Dergisi tarafından düzenlenen İdealkent Ödül Töreni, Strazburg'daki Avrupa Konseyi binasında gerçekleştirildi. Strazburg'daki Avrupa Konseyi binasında gerçekleşen İdeal Kent Ödül Töreninde Mimari Koruma Ödülü'nü alan Korkuteli Hasan Ali İrban'a “Mimari Koruma Ödülü” verildi.


“Mimari Koruma Ödülü”nü Korkuteli halkı adına aldığını belirten İrban, “İlçemizde bulunan ve ilçemizin önemli bir değeri olan Sinaneddin Medresesi'nin atıl durumda olduğunu ve bu olaya çok üzüldüğümü Belediye başkanlığı görevine geldiğim ilk günlerde söylemiştim. Medrese ilçemizin en büyük değerlerinden biri mutlaka ilçemize kazandıracağız demiştim. Mimar bir Belediye Başkanı olarak, yıllardır kaderine terk edilmiş ve kapısına kilit vurulmuş Sinaneddin Medresesini tekrar topluma kazandırmak halka faydalı hale getirmek için yola çıktık. Bu konuda neler yapabiliriz diye araştırmalarda bulunduk” dedi.

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