Uluslararası İNES Kongresi Alanya'da başladı

Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi'nin (İNES) 4'üncüsü, Alanya Belediyesi ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin (ALKÜ) katkılarıyla Alanya'da başladı.

Alanya'daki bir otelde düzenlenen 4. İNES Uluslararası Akademik Araştırma Kongresi başladı. Eğitimden sağlığa, sanattan spora, tarımdan ekonomiye kadar birçok farklı alandan akademisyeni bir araya getiren kongrede 4 gün boyunca 970 bildiri, 2 panel ve 8 de konferans gerçekleştirilecek. Bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, Eğitim Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar, Fen bilimleri ve Matematik Tarım, Doğa Bilimleri ve Mühendislik alanlarında çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek, bilimsel ve sosyal etkileşimi sağlamak, bilim insanları arasında işbirliğini geliştirmek, yeni bakış açıları ve çalışma alanlarının oluşmasına katkı sağlamak amacıyla birçok bilim insanını bir araya getiren kongrenin açılış törenine, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, INES 2018 Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Sabahattin Çiftçi, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kaan Karabulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ile akademisyenler ve davetliler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren INES 2017 Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Sabahattin Çiftçi bu tür uluslararası kongreler düzenlemenin bir ekip işi olduğunu belirterek bu kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Pınarbaşı: “Alanyamız hızla bilim merkezi olma yolunda ilerliyor”

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Uluslararası Akademik Araştırma Kongresi'nin 4. üncüsünü bu sene de Alanya da yapılmasından memnuniyet duyduklarını söyledi. Pınarbaşı, “Üniversitemizin açılmasından sonra Alanya'mız hızla kongre ve sempozyum merkezi olma yolunda ilerliyor. Geçen ay üniversitemiz bir Uluslararası Ekonomik Araştırma kongresi yaptı. Önümüzdeki ay mühendislik alanında uluslararası bir kongremiz var. Yine Türk dış politikaları üzerine bir kongremiz de Kasım ayı içinde olacak. Kongreler ve Sempozyumlar Alanya'mızda yapılmaya devam ediyor ve inşallah bu sayılar giderek artacaktır” dedi.

Katılımcılara ALKÜ hakkında kısa bilgiler veren Rektör Pınarbaşı, “Üniversitemiz üç yıllık üniversite olmasına rağmen 10 fakültesi, 5 meslek yüksekokulu ve 12 bin civarı öğrencisiyle birlikte hızla büyümeye ve gelişmeye devam ediyor.”

Yücel: “Hizmette en doğrusu için üniversitelerimizin kapısını çalıyoruz”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de, “Şehrimizin eğitim ışığında, bilimsel veriler doğrultusunda gelişen ve büyüyen bir kent olmasını istiyoruz. Yaptığımız her işte, ürettiğimizde her hizmette hazırladığımız her proje de en doğru yolu en iyi en güzelini yakalamak için üniversitelerimizin kapısını çalıyoruz. Değerli akademisyenlerimizin görüş ve önerilerini başvuruyoruz. Turizmde belli bir noktaya gelmiş olan Alanya'mızın eğitimde de öncü bir kent olmasını istiyoruz. Akademik çalışmalarım ve kongre merkezimizi daha da geliştirerek hem bilimsel bilgilerden daha çok yararlanmayı hem de turizmin 12 aya yayılmasını sağlayan hedefleri istiyoruz. Bu bağlamda kongre merkezimizi destekleyerek geliştireceğiz ve bu kongrenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eder ve katılımların daha da fazlasının olmasını dilerim.”

Harputlu: “Üniversiteler gençleri hayata hazırlayan son durak”

Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu da üniversitelerin gençlerin karakterlerinin oturmasında ve hayata hazırlanmasında son durak olduğunu belirterek bu tür akademik araştırmaların ve bilimsel çalışmaların gençleri dünya ile rekabete hazırladığını ifade etti. Harputlu, “Çalışmalarınızın başta Alanya'mız olmak üzere eğitim camiasına çok şeyler katacağına inanıyorum. Tüm katılımcılara başarılı, hayırlı ve faydalı bir kongre temenni ediyorum” dedi.