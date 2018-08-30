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30 Ağustos 2018 13:35

Uluslararası Kültür ve Edebiyat Festivali Olympos’da

Antalya’nın Kumluca ilçesindeki Olympos Antik Kenti, 6-10 Eylül 2018 tarihleri arasında Uluslararası Kültür ve Edebiyat Festivaline ev sahipliği yapıyor.

Uluslararası Kültür ve Edebiyat Festivali Olympos’da

30 Ağustos 2018 13:35

Bu yıl ilk defa gerçekleştirilecek olan festivalin düzenlenmesi amacıyla geniş bir paydaş katılımı ile yola çıkıldı.


Antalya’nın tanıtımına ve imajına katkıda bulunacak bu festival projesinde Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kumluca Belediye Başkanlığı, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Antalya Akev Üniversitesi, Türkiye Otelciler Federasyonu, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği, Antalya Tanıtım Vakfı, Artshop Yayınevi, Şeker Sanatevi ve İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi, birlikte hareket etme kararı aldı.


Uluslararası Olympos Kültür ve Edebiyat Festivali, Antalya’da antik kentleri, tarihi ve arkeolojik zenginlikleri kültürel etkinliklerle, yaşatarak koruma ve tanıtma anlayışının bir parçası olarak, restorasyon çalışmalarının hızla ilerlediği Olympos Antik Kentinde, Kumluca ilçesi sınırları içinde bulunan ve daha önce çeşitli kültür ve sanat programlarının gerçekleştirildiği Rhodiapolis Antik Kentinde ve Akdeniz Üniversitesinin Adrasan Sosyal Tesislerinde yerli ve yabancı, şair, yazar ve sanatçıları konuk edecek.




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