Akdeniz Üniversitesi ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşbirliğiyle Akdeniz Üniversitesi'nde Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde gerçekleştirilen kongreye Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Eğitim Bilimlerinin tüm alanlarında 7 ülkeden 200 bildiri ile katılım sağlandı.

Onursal Başkanlığını Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz'ın yaptığı kongreye Ürdün Üniversitesini temsilen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammad Ahmad Qudah ve Tuzla Üniversitesini temsilen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihada Delibegovi Dani katıldı. Kongreye Türkiye, Ürdün, Bosna-Hersek, İran, Ukrayna, Suudi Arabistan ve Kosova'dan Akademisyenler iştirak etti.

Kongre açılışında düzenleme kurulu üyesi Doç. Dr. Meriç Eraslan, kongreye destek verenlere teşekkür etti.

2 gün boyunca yoğun katılımla devam eden kongreye sunulan bildiriler 2018 yılı içinde kitaplaştırılarak bilim dünyasının hizmetine sunulacak.