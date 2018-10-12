Uluslararası öğrencilere Oryantasyon Programı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler koordinatörlüğünde yürütülen, öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlamayı hedefleyen Erasmus+ Programı ile Avusturya, Litvanya, Polonya, Romanya, İspanya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Karadağ, Sırbistan ve Rusya'dan, tüm dünya ülkeleri ile değişimi hedefleyen Mevlana Değişim Programı ile Brezilya, Güney Kore, Fas, Rusya, Ukrayna, Kazakistan ve Kırgizistan'dan öğrenciler Akdeniz Üniversitesi'ne öğrenim görmek üzere geldi.

Erasmus+ ve Mevlana Değişim Programı ile gelen öğrencilere Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından Oryantasyon Programı düzenlendi. Düzenlenen Oryantasyon Programında Erasmus+ ve Mevlana Kurum Koordinatörü Uzm. Nurgül Büyükkalay tarafından öğrencilere Türkiye'de, Antalya'da ve Akdeniz Üniversitesi'nde yaşam kültürü hakkında bilgilendirme yapıldı. Ardından Erasmus+ Programı Sorumlusu Yasin Gülmez, Mevlana Değişim Programı sorumluları Alina Aksoy ve Ayşe Tuğcan tarafından gelen öğrencilere programın işleyişi hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.

Oryantasyon Programında ayrıca Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu, değişim programları ile üniversiteye yurt dışından gelen öğrenciler için kültürel, tarihi geziler ve çeşitli aktiviteler düzenleyen ve gönüllü esaslı çalışan ESN (Erasmus Öğrenci Ağı) de öğrenciler için düzenlenecek olan kültürel ve tarihi geziler hakkında bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Danışmanı Doç. Dr. Binnur Genç İlter, Avrupa'dan ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen öğrenci sayısının 2018-2019 akademik yılında arttığını, Brezilya ve Güney Kore gibi öğrenci değişiminin daha zor olduğu ülkelerden bile Akdeniz Üniversitesi'ne öğrenci geldiğini ve çok çeşitli kültürlerden öğrencilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.