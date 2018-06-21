Uluslararası Rusya-Türkiye Dostluk Günleri başlıyor

Manavgat Belediyesi, 22 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Rusya-Türkiye Dostluk Günleri ile kültürleri tanıma, kaynaşma, paylaşma, birlik ve beraberlik, sanatla iç içe olmayı hedefliyor. Moskova’da geçen yıl düzenlenen 7. Uluslararası Rus Kültür Festivali’nde Manavgat’tan Tais Saka şampiyon, Yalkı Saka da ikinci olmuştu. Bu nedenle etkinliğin bu yıl Manavgat’ta Rusya-Türkiye Dostluk Günleri şeklinde düzenlenmesi kararı alındı.

Birçok ünlü sanatçı yer alacak

Uluslararası Rusya-Türkiye Dostluk Günleri’nde profesyonel sanatçılardan Rus devlet sanatçısı Lüdmila Safonova, opera sanatçısı ve yönetmen ayrıca Boston’daki Commonwealth Lyric Theater’ın müdürlüğünü yapan Aleksandr Prohorov, ‘Gjel’ kültür merkezi müdiresi ve Almanya’daki Vokal Akademisinin kurucusu ve öğretmeni olan sanatçı Nina Penner-Baranova, Güney Osettiya’dan opera sanatçısı Amaga Gotti gibi birçok ünlü sanatçı yer alacak. Etkinlik kapsamında Rus dilinde konserler, ‘Kültür ve Turizm Alanlarında Rusya- Türkiye Beraberliği’ konulu yuvarlak masa toplantısı, vokal yarışmaları, dünyanın farklı dillerinde şarkı söyleyen katılımcıların konserleri ve Gala konseri yapılacak.

Etkinlik açılışı 26 Haziran’da

Etkinlikte yerel katılımcı olarak ise, Manavgat Belediyesi Çocuk Korosu, Manavgat Belediyesi Özel Çocuk Halk Dansları Topluluğu, Manavgat Halk Eğitim Merkezi Halkoyunları Grubu yer alacak.

Program dahilinde gösteriler, konserler, yarışmalar, gezilerin yanı sıra 26 Haziran Salı günü saat 19.00’da Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) festival açılışı yapılacak.