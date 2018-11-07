Uluslararası Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları zirvesi Serik'te başlıyor

Tarım, Meyve & Sebze Yatırım Forumu Serik'te gerçekleştirilecek.

Antalya'nın Serik İlçesinde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Serik Belediyesi işbirliği ile bu yıl 3.'sü düzenlenecek olan Tarım, Meyve & Sebze Yatırım Forumu 8-11 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Turizme yeni alternatif pazarlar oluşturmak ve bölge ülkeleri ile ilişkileri geliştirmek için düzenlenecek olan foruma bu yıl 6 Körfez ülkesinden 50 ithalatçı ve 10 gazeteci katılacak. Forumda katılımcılar ile üreticiler bir araya gelerek yüz yüze görüşmeler yapacak.

Çalık: “Zirve sayesinde 200 bin tonun üzerinde sebze ve meyve ihracatı yaptık”

Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, “Amacımız Dünya'da turizmin ve tarımın gözbebeği olan ilçemizde hem turizm alanın da hem de tarım alanında alternatifler üreterek yeni pazarlar oluşturmak. Bu sayede her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkemize daha fazla turist gelmesi için şimdiden çalışmalarımıza başladık. Avrupa ülkelerinin yanında son yıllarda düzenlediğimiz zirveler sayesinde Körfez ülkelerinden gelen turist sayısında artış yaşanıyor. Uluslararası Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) Ülkelerine Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Zirvesi ile 200 bin tonun üzerinde sebze ve meyve ihracatı yaptık. Bu olumlu geri dönüşleri alınca diyaloglarımızı sürdürerek Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Zirvesinin bu yıl da Cumhurbaşkanlığımızın desteğiyle düzenliyoruz. İnşallah çok daha olumlu sonuçlar alacağız'' dedi.