Ümit Uysal, belediye başkanlarını ağırladı

Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, Yapı Yenileme ve Restorasyon Fuarı (YAPEX) için Antalya'da bulunan belediye başkanlarını akşam yemeğinde ağırladı. Yemekte, 46 yaşına giren Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı'nın doğum günü de kutlandı.

Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, Antalya EXPO Center'da 17 Kasım'a kadar devam edecek 26. YAPEX Fuarı için Antalya'da bulunan belediye başkanlarını akşam yemeğinde misafir etti. Fuarın dün gerçekleştirilen açılışının ardından Adana'nın Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Başkan Uysal'ı makamında ziyaret etti. İki belediye başkanı ziyaretin anısına karşılıklı hediyeler takdim ederken belediye çalışmaları hakkında fikir alışverişlerinde bulundu.

Başkan Uysal, akşam yemeğinde ise aralarında Zeydan Karalar'la birlikte İzmir Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, İstanbul Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve Amasya Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı'yı ağırladı. Başkan Uysal'ın Muratpaşa'da hayata geçirdiği belediyecilik çalışmaları hakkında kısa bir tanıtımın da yapıldığı yemekte, Merzifon Belediye Başkanı Kargı'ya küçük bir sürpriz yapıldı. Belediye başkanları, 46'ncı yaşına giren Kargı'nın doğun gününü pasta kesilerek kutladılar.