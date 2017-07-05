UNESCO sanatçısından Pamukkale Belediyesi’ne övgü

Konya’da tahta kaşık oymacılığı sanatının son temsilcilerinden olan Mustafa Sami Onay ve Denizli Umut Çocukları Derneği üyeleri, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin’i makamında ziyaret etti. UNESCO ve Kültür Bakanlığı Sanatçısı, Yaşayan Kültür Hazinesi Ödülü sahibi, tahta kaşık oymacılığı sanatının son temsilcilerinden olan Mustafa Sami Onay, Pamukkale Belediyesi’nin engellilere yönelik yaptığı çalışmalarını Konya’dan duyduğunu ve gurur duyduğunu belirtti.

“Pamukkale Belediyesi’nin farkının farkındayız”

Sonradan engelli bir birey haline gediğini söyleyen Konyalı kaşık ustası, Kültür Bakanlığı’nın ölmeye yüz tutmuş mesleklerin yaşayan ustaları kapsamında Kültür Sanatçısı olduğunu ifade etti. UNESCO Sanatçılığı, Yaşayan Kültür Hazinesi, 2015 yılı Ahilik unvanı ödüllerinin de sahibi olduğunu da belirten Konya’da tahta kaşık oymacılığı sanatının son temsilcilerinden olan Mustafa Sami Onay, “başkanımızın engellilere yönelik yapmış olduğu destekleri çok iyi biliyoruz. Gerek sporda, eğitimde, gerek maneviyatta, gerek birebir ziyaretlerinde engellilere ne kadar yardımcı olduğunu, biz Konya’dan duyuyoruz, görüyoruz, takip ediyoruz” dedi.

“Engelliler için her şeyi yapıyoruz”

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ise kendilerinin ziyaretinden dolayı çok memnun olduğunu ifade ederek, “İlk defa tanışıyoruz ama becerisini hüneri duyduğumuzda ve yaşayan kültür hazinesi seçilen yedi kişiden birisi. UNESCO’nun Yaşayan İnsan Hazinesi seçtiği isimlerden biri olan Hayri Dev de Çameli’de yaşıyor. Pamukkale Belediyesi olarak bizler, engelli insanlarımızın zor hayatını kolaylaştırmak için eğitimde olsun, maneviyatta, sporda olsun bütün imkânlarımızı seferber ediyoruz. Toplumuzda resmiyette yüzde 13 civarında ama tahmini yüzde 15 civarında engelli var. Bizde bir engelli adayıyız.”

Ziyaretin sonunda Sami Onay Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin’e el emeği olan tahta kaşıkları hediye etti.