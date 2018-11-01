Üniversite çevresinde uyuşturucu denetimi

Antalya'da üniversitesi çevresindeki açık alanlarda 99 polis ve 2 Narkotik Madde Arama Köpeği ile uyuşturucu madde denetimi yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında üniversite çevresinde bulunan açık alanlarda denetim yaptı. Özellikle üniversiteli gençlerin zaman geçirdikleri, açık alanlarda 99 polis ve 2 Narkotik Madde Arama Köpeği ile yapılan denetimlerde 396 kişi ile 56 araç sorgulandı. 7 araca bin 536 TL cezai işlem uygulanırken, eksiklikleri bulunan 2 işyerine tutanak tutuldu.