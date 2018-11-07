Üniversite ile ATSO Arasında İşbirliği

Akdeniz Üniversitesi ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) arasında ‘İşyeri Eğitimleri İşbirliği Protokolü' imzalandı.

Akdeniz Üniversitesi Senato Salonunda yapılan imza törenine Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, ATSO Başkanı Davut Çetin, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erol Gürpınar, Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Prof. Dr. Ahmet Ögke, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Gülmez katıldı.

Protokol imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, Teorik eğitimin yanında uygulamalı eğitime de çok önem verdiklerini belirterek, “Öğrencilerimizin öğrenim aşamasında iken iş hayatını tanımalarını ve sektörle iç içe olmalarını istiyoruz. Bunun için birçok kuruluşla işbirliği yaptık. Bugün de yine öğrencilerimiz için çok faydalı olacağını düşündüğüm bir protokole daha imza attık. Hem öğrencilerimiz hem de sektör açısından hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

ATSO Başkanı Davut Çetin de, “İşyeri Eğitimleri' projesi geleceğimiz olan öğrencilerin uygulama becerisi kazanması adına son derece önemli bir proje. Proje ile öğrenciler kendi ilgi ve becerileri doğrultusunda alanlarına en uygun işletmelerine yerleştirilmesi sağlanacak. İşyerinde eğitim süreci sonunda yapılacak değerlendirme neticesinde başarılı olan öğrencilerin odaya kayıtlı işyerlerinin istihdam talebi olduğunda öncelikli olarak işe yerleştirilmesine destek olacağız” diye konuştu.

Protokol karşılıklı imzaların atılmasının ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.