Üniversite Öğrenciler birbirlerinden davacı oldu

sü düzenlenen ‘Ahmet Cevdet Paşa Farazi Dava ve Duruşma Yarışması’ 10 farklı üniversitenin katılımıyla gerçekleştirildi.

AÜ Hukuk Fakültesi tarafından bu yıl 3.sü düzenlenen ‘Ahmet Cevdet Paşa Farazi Dava ve Duruşma Yarışması’ Akdeniz, Erciyes, Erzincan, Gaziantep, İnönü, Selçuk, Süleyman Demirel, Kırıkkale, Atatürk ve Karadeniz Teknik Üniversitesinin katılımıyla gerçekleştirildi. Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen yarışmaya, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Adli Yargı ve Adalet Komisyon Başkanı Orhan Özdemir ve Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Rıza Can, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Mehmet Altunkaya, “Önceden konusu belirlenmiş bir olayın davacı ve davalı tarafları sıfatıyla iddia ve savunma ekseninde gerçekleştirilen yarışmayla, bir nevi sanal mahkeme/sanal duruşma ortamı oluşturularak öğrencilerin hukuk uygulamasıyla erkenden tanışmaları, hukuk kitaplarından elde ettikleri teori ve içtihatları iddia ve savunmalarında kullanmaları, onları meslek hayatına hazırlayan güzel ve önemli bir deneyim kazanmalarını hedefledik. Yarışmaya katılan tüm üniversitelere başarılar diliyor, değerli jüri üyelerimize ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ticaret Hukuku alanında yazılı ve sözlü iki aşamadan oluşan yarışmada, en fazla 5 kişilik öğrenci grubunun oluşturduğu iki takımdan birisi iddia makamı olarak bir diğeri savunma makamını temsil ederek jüri üyelerine savunmalarını sundu.

İki gün boyunca süren yarışmada Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu birinciliğe Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi takımı, ikinciliğe İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi takımı, üçüncülüğe de Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi takımı layık görüldü.

Yazılı aşamada ise en iyi dilekçe ödülünü İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi alırken, en iyi sunum ödülünü ise Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Damla Şanlı aldı.