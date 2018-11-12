Üniversite öğrencileri tohum çeşitlerini inceledi

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü son sınıf öğrencileri, Dr. Öğr. Üyesi Halil Demir rehberliğinde bir sebze tohum firmasına teknik gezi düzenledi. Bir tarım şehri olan Antalya'da bulunmanın fırsatlarından yararlanmaya çalıştıklarını belirten Demir, Antalya'nın bu potansiyelini öğrencilere yakından göstererek öğrencileri iş yaşamına daha iyi koşullarda hazırladıklarını ifade etti.

Tohum firmasının yetkililerinden Dr. Aydın Atasayar, yapılan teknik gezide ıslah çalışmalarını yürüttükleri alanlarda öğrencilere işleyişi ve tecrübelerini aktardı. Sadece Türkiye için değil dünyanın farklı yerlerine uygun sebze çeşitleri üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Sebze tohumculuğu ülkemiz için çok önemli ve stratejik bir konu. Uzun yıllardır bu alanda çalışıyoruz. Artık emeklerimizin karşılığını almaya başladık ve hızla da yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Kasım ayı sonunda şehrimizde yapılacak dünyanın en büyük fuarında yeni çeşitlerimizi sergileyerek yeni pazarlara sunacağız.” dedi.

Gençlere öneri

Antalya'da birçok tohum firması olduğunu, sebze tohumculuğunun yetenekli ve donanımlı ıslahçı ve ıslahçı adaylarına ihtiyacı olduğunu belirten Atasayar, gençlere: “Mesleki donanımızın yanında sektörün yabancı dil bilen ziraat mühendisi ihtiyacı var. Özellikle İngilizce, Arapça, Rusça dilleri konusunda kendinizi yetiştirmeniz gerekiyor. Yaptığınız işi sevmeli ve hangi alana uzmanlaşmak istediğinize karar vermelisiniz.” şeklinde önerilerde bulundu.