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Üniversite öğrencilerine ‘Drone' eğitimi

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda Medya ve İletişim ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programları tarafından düzenlenen "Sinemada Drone Kullanımı" eğitimi verildi.

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda Medya ve İletişim ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programları tarafından düzenlenen "Sinemada Drone Kullanımı" eğitimi verildi.


Eğitime konuşmacı olarak katılan Flycam Akademi eğitmeni ve görüntü yönetmeni İhsan Yumuturuğ, öğrencilere drone kullanımı ve drone'un sinema sektöründeki önemini anlattı. Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği eğitimde, droneların sinema sektörüne girişi, sinemada drone kullanımı ve drone çekim açıları hakkında bilgiler verildi. Çekim tekniklerini içeren çeşitli videoların da öğrencilere izletilmesinin ardından, konferansa soru cevap kısmıyla devam edildi.


"Drone ehliyetinin gerekliliği ve nasıl alındığı", "drone kumandasının özellikleri" ve "droneların nerelerde ve hangi koşullarda uçurulabileceği" gibi çeşitli sorulara cevap veren eğitmen İhsan Yumuturuğ, öğrencilerle birlikte okul bahçesinde drone uçurdu ve çekim tekniklerini uygulamalı olarak gösterdi.


Etkinlik sonunda İhsan Yumuturuğ'a, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Hasan Şahin tarafından teşekkür belgesi verildi.

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