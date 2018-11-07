Üniversite öğrencilerini zehirleyen uyuşturucu tacirleri yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde üniversite öğrencilerine uyuşturucu sattığı iddia edilen 5 şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaşan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, olayla ilgili S.S, S.U, M.Ç, Ç.S. ve H.H. isimli şüphelileri üniversite yolunda gözaltına alırken, bir miktar içime hazır uyuşturucu da ele geçirdi. Karakolda ifadeleri alınan M.Ç, Ç.S ve H.H 'uyuşturucu kullanmak' suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kalırken, S.S ve S.U. ise işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.