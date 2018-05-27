Üniversite öğrencisi adına pul basıldı

Antalya’da yaşayan ve Üniversite öğrenimini İstanbul’da sürdüren Umutcan Öncü, küçüklüğünden bu yana gerçekleştirdiği mektup arkadaşlığı nedeniyle PTT Genel Müdürlüğü tarafından adına kişisel pul basıldı. Halen Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İngiltere, Brezilya, Çin, Finlandiya, Malezya, Belçika, Almanya, Portekiz gibi 32 ülkeden mektup arkadaşı bulunan Umutcan Öncü’ye PTT Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda “Şirketimiz hizmetlerini mektup arkadaşlığı ile uluslararası boyut taşıyan, gençlerimize mektuplaşmanın önemini ve güzelliğini anlatan Umutcan Öncü adına Kişisel Pul bastırılmış olup kendisine hediye edilmiştir” denildi. Hazırlanan Pullar Öncü’ye İstanbul’da Büyük Postane olarak bilinen Sirkeci PTT Merkezi’nde satışa sunuldu.

Mektup arkadaşlığının teknolojik haberleşmenin yanında çok daha heyecan verici ve etkileyici olduğunu söyleyen Umutcan Öncü, “32 Ülkede yer alan mektup arkadaşlığım devam ederken, bu konu haber olmuş ve oldukça ilgi çekmişti. Bu haberler sonrası PTT tarafından üniversiteme bir yazı gelmiş ve yapmış oluğumuz bu çalışmalar sonucunda adıma Kişisel pul basıldığı bilgisi geldi. Bu beni hem çok sevindirdi hem de heyecanlandırdı. İstanbul Sirkeci’de Büyük Postane’de adıma bastırılan pulları aldım. Mektup arkadaşlığı konusunda mevcut ülkelere yeni ülkeler ekliyorum. Ülkemin ve Antalya’mızın mektupla tanıtımını yapmaya devam edeceğim” dedi.