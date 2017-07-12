Üniversite öğrencisi genç denizde boğuldu

Olay, Manavgat’ın Örenşehir Mahallesi’nde bir otelin yanında bulunan plajda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre denize tek başına giren üniversite öğrencisi 19 yaşındaki İbrahim Aslan, bir süre yüzdükten sonra dalgalara kapıldı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla genç kıyıya çıkartılırken, olay yerine 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı. Ekipler talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Aslan’ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Morguna gönderildi.

Genç öğrencinin Ankara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde okuduğu öğrenildi.