Diğer
Kategoriler
05 Eylül 2018 12:17

Üniversite öğrencisine yan baktın kurşunu

Antalya’da üniversite son sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Muratcan Öztürk, yan bakma yüzünden tartıştığı kişi tarafından çorbacı çıkışı alnının ortasından vurularak öldürüldü.

Üniversite öğrencisine yan baktın kurşunu

05 Eylül 2018 12:17


Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz pazar sabahı Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi’ndeki bir çorbacıda meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi İktisat Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi Muratcan Öztürk çorbacıya gitti. İddiaya göre Öztürk, çorbacıda daha önceden tanıdığı bir kişi ile yan bakma yüzünden tartıştı. Çorbasını içen Muratcan Öztürk eve gitmek üzere dışarı çıktı. Bu sırada iddiaya göre içeride tartıştığı 25 yaşlarındaki kişi belinden çıkardığı silah ile Öztürk’ün alnına ateş edip, kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Öztürk, 3 gün yoğun bakımda kalan genç bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.


Öztürk’ün cansız bedeni otopsi için Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öztürk’ün cenazesi yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında Kepez ilçesi Sütcüler Mezarlığı’nda toprağa verildi. Asayiş Şube Müdrülüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise güvenlik kamera görüntülerinden cinayeti işleyen kişinin isminin belirlendiğini, yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç