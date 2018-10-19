Üniversitede güvenlik tedbirleri eğitimi verildi

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kaşgarlı Mahmut Konferans Salonu'nda yükseköğretim kurumlarında ve yurtlarda çalışan özel güvenlik görevlilerine yönelik, Üniversitelerde Güvenlik Tedbiri Eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimde 7 ana başlık altında 45 konu işlendi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü eğitmenleri tarafından 15-16 Ekim 2018 ve 17-18 Ekim 2018 tarihlerinde iki grup halinde verilen eğitimlerde katılımcılar, Asayiş Hizmetleri, Uyuşturucu Madde Bilgileri, Terörle Mücadele, Özel Güvenlik Hukuku, Genel Kollukla İlişkiler, Etkili İletişim, Toplumlar Olaylara Müdahale Esasları ve Kitle Psikolojisi alanlarında bilgilendirildi.