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23 Aralık 2017 09:51

Üniversitelerin çevresinde denetim

Antalya Emniyet Müdürlüğü görevlileri, kentteki üniversite kampüslerinin çevresinde bulunan alanlarda denetim yaptı.

Üniversitelerin çevresinde denetim

23 Aralık 2017 09:51


Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü görevlileri, üniversite kampüslerinin çevresinde bulunan umuma açık iş yerlerine yönelik 43 ekip, 197 personel ve narkotik köpeğinin katılımıyla denetim yaptı.


Gündüz 3 saat, akşam 3 saat olmak üzere 2 aşamalı 61 noktada “Güvenli Eğitim Uygulaması-3” yapan görevliler, bin 237 şahısın sorgusunu yaparken, 233 araç kontrol edildi. 2 aranan şahıs yakalandı, 45 araca toplam 12 bin 986 TL cezai işlem uygulandı, 8 araç trafikten men edildi.


Ayrıca uygulamalarda 93 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.




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