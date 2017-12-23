Üniversitelerin çevresinde denetim

Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü görevlileri, üniversite kampüslerinin çevresinde bulunan umuma açık iş yerlerine yönelik 43 ekip, 197 personel ve narkotik köpeğinin katılımıyla denetim yaptı.

Gündüz 3 saat, akşam 3 saat olmak üzere 2 aşamalı 61 noktada “Güvenli Eğitim Uygulaması-3” yapan görevliler, bin 237 şahısın sorgusunu yaparken, 233 araç kontrol edildi. 2 aranan şahıs yakalandı, 45 araca toplam 12 bin 986 TL cezai işlem uygulandı, 8 araç trafikten men edildi.

Ayrıca uygulamalarda 93 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.